Decima, colpito da malore muore durante la processione

Un grave lutto ha colpito domenica scorsa la comunità di San Matteo della Decima, sia per il contesto di festività all’interno del quale si è svolto l’accaduto, sia per il nome della persona coinvolta.

Durante le celebrazioni del Corpus Domini Franco Minarelli, 85 anni, mentre con la banda musicale suonava i piatti nel corso della processione religiosa, improvvisamente si è accasciato a terra perdendo conoscenza.

Immediato l’intervento di alcuni cittadini presenti al corteo, ma all’arrivo dei sanitari del 118 si è potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.

Franco Minarelli, volto noto nella comunità decimina, era presidente del Gruppo bandistico persicetano ed ex commerciante di ortofrutta, ora in pensione, a San Matteo della Decima.

Dalla redazione un attestato di vicinanza alla famiglia.