Disposizioni del Sindaco di Anzola: limitazioni dell’uso di acqua potabile

A causa della scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose, si evidenzia dall’inizio dell’anno una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica nei settori idropotabile ed irriguo e con le temperature nel mese di maggio molto elevate e previsioni meteorologiche stabili con la presenza di un anticiclone che porta ad un ulteriore aumento di temperature e la conseguente riduzione delle portate fluviali, l’abbassamento deii livelli delle falde a scala regionale che fanno presumere un peggioramento generalizzato, con grande sofferenza al sistema irriguo e una ridotta disponibilità immediata per l’apparato radicale delle colture; il fenomeno nei rami principali del delta del Po in cui si sta verificando il fenomeno dell’ingressione (risalita) del cuneo salino,

è stato PRESO ATTO che in considerazione dello scenario decritto, e dell’incontro del 21 giugno 2022 con le massime autorità interessate per far fronte alla grave situazione di criticità in atto, con il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato dichiarato lo STATO DI CRISI REGIONALE connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale per 90 giorni dal 21.06.2022 a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico; è stato dato mandato agli enti competenti di porre in essere gli interventi necessari a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto.

SI RAVVISA quindi, la necessità di adottare misure finalizzate a governare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico.

Pertanto viene DISPOSTO nel periodo dal 24/06/2022 al 21/09/2022, salvo eventuale proroga: di interdire su tutto il territorio comunale,

il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8,00 alle 21,00;

i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;

sono esclusi dalla presente disposizione i servizi pubblici di igiene urbana;

il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto;

INFORMA Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l’osservanza della presente disposizione.

