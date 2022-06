A causa della gravissima siccità e crisi idrica, il Sindaco Marco Martelli torna in video per illustrare la situazione.

L’Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale, per evitare sprechi nell’utilizzo d’acqua, ma al momento non è a rischio l’approvvigionamento idropotabile. Più difficile la situazione in agricoltura maggiori informazioni qui