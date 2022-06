FDI: “Solidarietà Ordine dei Medici”

Totale e piena solidarietà all’Ordine dei Medici di Bologna, la cui sede è stata oggetto di atti vandalici, condanniamo senza se e senza ma ogni atto contrario alla legge perché il dissenso, giusto o sbagliato che sia, va sempre manifestato nel rispetto dei luoghi e delle persone.

Siamo convinti che quanto accaduto sia uno dei deprecabili effetti delle scelte fatte dal Governo dei Migliori, politiche sanitarie che si sono rivelate scarsamente efficaci al fine del contenimento della pandemia ed in molti casi divisive, in particolare è da censurare la scelta di scaricare sugli ordini professionali decisioni che sarebbero dovute essere prerogativa dello Stato, mettendo così i medici in grande difficoltà in difficoltà, alimentando divisioni al loro interno che hanno impedito un sereno dibattito che avrebbe certamente portato a risultati migliori.

Lo dichiarano:

On. Galeazzo Bignami – Deputato FDI

Avv. Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia Romagna

Avv. Francesco Sassone – Capogruppo FDI Consiglio Comunale di Bologna