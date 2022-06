Festa nazionale della Repubblica a Persiceto

Nel 2022 si celebra il 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana: il 2 giugno del 1946, ben 25 milioni di italiani e italiane si misero in fila davanti ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto e decidere sull’assetto istituzionale dell’Italia. La Costituzione della Repubblica Italiana fu poi approvata dall’Assemblea Costituente nel dicembre 1947 per entrare in vigore il 1º gennaio 1948.

Giovedì 2 giugno 2022 anche a Persiceto si terranno le celebrazioni in occasione della 76° anniversario della Festa nazionale della Repubblica, nell’anno del 74° anniversario della Costituzione.

Alle ore 18 in piazza del Popolo è in programma il raduno delle associazioni con le bandiere, la cerimonia dell’alzabandiera e il saluto istituzionale del sindaco Lorenzo Pellegatti. Per l’occasione sarà inoltre illustrato il progetto “La Costituzione e il concetto di Legalità” promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione “Parliamoneora Ets”, che nel mese di maggio ha coinvolto le classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno aderito all’offerta formativa.

A seguire, in piazza del Popolo, si terrà un’esibizione di ginnastica ritmica a cura della Società Ginnastica Persicetana, che proprio quest’anno, il 18 giugno, festeggerà il 146° anniversario dalla sua fondazione.

Dalle ore 17 alle 19, in piazza del Popolo si terrà inoltre “Colora il tuo 2 giugno”, un laboratorio di disegno per bambini di tutte le età promosso a cura dell’Associazione Circolo Tv Club in collaborazione con l’Associazione Carnevale Persiceto. La partecipazione è libera.

Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto