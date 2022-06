In arrivo il 148° Carnevale storico di Persiceto… quest’anno in versione estiva!

Il centro storico di San Giovanni ospiterà sabato 4 e domenica 5 giugno la 148ª edizione del Carnevale Storico Persicetano, nato nel lontano 1874. Come da ultracentenaria tradizione, la centrale piazza del Popolo diventerà il palcoscenico degli “Spilli”, la caratteristica peculiare di questo Carnevale: i carri si apriranno letteralmente, rivelando nuove forme e colori e dando vita ad un vero e proprio spettacolo a sorpresa.

Questa edizione vedrà la partecipazione di dieci società carnevalesche di prima categoria, che faranno “spillare” e sfilare i loro carri allegorici, oltre a due mascherate singole e una di gruppo. A presentare la 148a edizione del Carnevale, rigorosamente dal balcone del Palazzo Comunale, saranno lo speaker storico del Carnevale Sergio Vanelli e la conduttrice e cantante Cristina Cremonini. Lo spettacolo degli “Spilli” e della premiazione potrà essere seguito dalla tribuna a pagamento allestita in piazza del Popolo (info biglietti:segreteria@carnevalepersiceto.it) ma anche nella nuova Area spettacoli “Teatro a cielo aperto”. Alcuni momenti saranno poi visibili in diretta sui profili social di Associazione Carnevale Persiceto, Comune di San Giovanni in Persiceto e Città Metropolitana di Bologna.

Tantissimi gli eventi collegati alla manifestazione: oltre allo Street Food di sabato e domenica, che comprende gli “Africanetti di San Giovanni in Persiceto” e la “Beertoldo”, una birra-omaggio al Re di questo Carnevale, si ricordano la “Camminata di Re Bertoldo” (sabato 4 giugno, ore 9), la presentazione del libro “Sono solo Mascheroni. Tutta la verità di una vita dedicata al Carnevale” di Umberto Cinquini (domenica 5 giugno, ore 11), il “Processo del Lunedì”, (Lunedì 6 giugno, ore 21), lo spettacolo teatrale “Bertoldo e il suo Re” (martedì 21 giugno, ore 21) e l’Inaugurazione della Metropolitana Culturale Persicetana Linea 1 del Carnevale storico (domenica 26 giugno, ore 17).

Per il programma dettagliato di tutti gli eventi della manifestazione è possibile consultare la scheda allegata.

Segue programma del 148° Carnevale Storico Persicetano

SABATO 4 GIUGNO 2022 ore 09.00, Piazza del Popolo, 8ª Camminata in maschera della “Corte di Re Bertoldo” – Corsa in maschera a passo libero non competitiva. ore 10.00÷24.00, Piazza Guazzatoio, Street food di Carnevale. ore 14.00, Parco Pettazzoni, Ritrovo carri allegorici e mascherate. ore 16.00, Piazza del Popolo, Apertura del 148° Carnevale storico persicetano con il “Discorso della Corona” di sua Maestà Re Bertoldo, con la partecipazione del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa. ore 16.30, Piazza del Popolo, Esecuzione degli “Spilli” di Mascherate e Carri di prima categoria – Tribuna numerata a pagamento. ore 17.00, Parco Pettazzoni, Intrattenimento a cura di Radio Stella, radio ufficiale del 148° Carnevale storico persicetano. Spettacolo a cielo aperto con Spilli di carri e mascherate. ore 21.30, Piazza del Popolo, Proiezione Spilli 2022. DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ore 09.00, Parco Pettazzoni, Ritrovo carri allegorici e mascherate. Ore 11, Sala Consiliare del Municipio, Presentazione del libro “Sono solo Mascheroni. Tutta la verità di una vita dedicata al Carnevale” di Umberto Cinquini. Ingresso libero. ore 10.00÷21.00, Piazza Guazzatoio, Street food di Carnevale. ore 16.00, Parco Pettazzoni, Intrattenimento a cura di Radio Stella, radio ufficiale del 148° Carnevale storico persicetano. Spettacolo a cielo aperto con Spilli di carri e mascherate. LUNEDI’ 6 GIUGNO 2022 ore 21.00, Piazza del Popolo, “Processo del Lunedì” – Giurati e carristi a confronto. Ingresso libero. SABATO 11 GIUGNO 2022 ore 11.00, Centro sportivo, Parata spettacolo in collaborazione con Wanda Circus. ore 21.00, Villa Prugnolo, Carnival Party. MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022 ore 21.00, Arena Quaquarelli, viale Pupini, “Bertoldo e il suo Re”, spettacolo teatrale, ingresso libero. SABATO 25 GIUGNO 2022 ore 21.00, Piazza del Popolo, Radio Stella Live DOMENICA 26 GIUGNO 2022 ore 17.00, Piazza del Popolo, Inaugurazione “Metropolitana Culturale Persicetana” – Linea 1 del Carnevale storico

