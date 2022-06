Padel Club Calderara, lavori conclusi a tempo di record

Saranno inaugurati lunedì 27 giugno con una festa aperta a tutti e messi subito a disposizione della comunità e dei tanti praticanti del territorio i tre campi del Padel Club Calderara. Un impianto nuovo di zecca all’interno del Centro Sportivo “Pederzini” (in via Garibaldi), costruito a tempo di record grazie alla partnership Comune-UP Calderara e pronto a diventare un fiore all’occhiello della già ricca offerta sportiva cittadina.

L’Arena Padel sarà inaugurata a partire dalle ore 19 dal Sindaco Giampiero Falzone e dall’assessore allo Sport Maria Linda Caffarri, che si cimenteranno nel match inaugurale. Costituito da 3 campi costruiti coi criteri e materiali più in voga per questa disciplina ormai diffusa capillarmente, e da una copertura realizzata tramite una struttura in metallo e una membrana in poliestere, l’impianto è stato realizzato, come da programma, in un mese, e sarà gestito dalla stessa Unione Polisportiva Calderara. I lavori appena terminati sono frutto di un progetto con pochi precedenti, una vera e propria sperimentazione: si tratta una delle prime volte, infatti, che la concessione degli impianti sportivi vede anche la parte degli investimenti sotto forma di una collaborazione tra il pubblico, l’amministrazione Comunale, e il gestore, l’UP Calderara. Questo nuovo modello produce da una parte un miglioramento gestional, dall’altra la realizzazione di investimenti che rimarranno pubblici e per la comunità. «Confermo – dichiara il primo cittadino – la soddisfazione per questa ulteriore opera, che fa crescere ulteriormente la nostra cittadella sportiva. Mi aspetto ora un grande afflusso di praticanti nella struttura, di tutte le età come è nella consuetudine di questa disciplina di successo».

