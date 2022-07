Persiceto, bimba di 3 anni rimane bloccata in auto

Oggi, intorno alle 12.30, una donna ha chiamato i carabinieri di San Giovanni in Persiceto per una richiesta d’aiuto, in quanto la portiera della sua macchina, parcheggiata davanti a un supermercato, si era accidentalmente chiusa con le chiavi attaccate al cruscotto e la figlia di 3 anni era rimasta bloccata nell’abitacolo.

A seguito delle elevate temperature di questo periodo dell’anno, che avrebbero reso l’interno del veicolo un “forno”, i militari di San Giovanni in Persiceto si sono recati immediatamente sul luogo e dopo aver rotto uno dei finestrini dell’automobile hanno recuperato la bambina.