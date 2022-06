Ultimi giorni per partecipare al concorso pubblico di selezione di personale da impiegare come agenti di Polizia Locale: per il comune di Persiceto sono previsti 5 posti a tempo pieno.

Termine per presentare domanda online: giovedì 16 giugno ore 12.

Per maggiori informazioni consulta il bando sul sito dell’Unione: https://bit.ly/39nC6wj

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto