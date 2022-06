Persiceto, testi scolastici scuola primaria: cedole librarie online e codice fiscale dell’alunno

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha adottato una nuova soluzione digitale per le cedole librarie per i residenti iscritti alla scuola primaria, che potranno usufruirne a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

I libri di testo per la frequenza della scuola primaria sono gratuiti e possono essere ordinati e ritirati presso qualsiasi rivendita di libri. Finora gli alunni frequentanti la scuola primaria ricevevano una cedola cartacea da consegnare alla libreria di riferimento, ma in vista del prossimo anno scolastico il Comune ha adottato una nuova modalità di gestione dematerializzata delle cedole librarie.

La digitalizzazione di tutto il processo – che coinvolge Comune, istituzioni scolastiche, librerie e famiglie – ha come obiettivi sia una maggiore sostenibilità ambientale sia la semplificazione dei vari passaggi burocratici.

Per poter richiedere i libri sarà sufficiente recarsi presso la rivendita di libri prescelta, comunicando il codice fiscale dell’alunno.

La cartolibreria/libreria, dopo essersi registrata sulla piattaforma clo.comunefacile.eu, potrà visualizzare sul portale la cedola digitale associata all’alunno/a e prenotare i testi scolastici assegnati in base alla classe e sezione assegnate. Una volta prenotati i testi, la cedola digitale non potrà essere più utilizzata presso un altro esercente.

La registrazione da parte dei rivenditori può essere effettuata gratuitamente in qualsiasi momento. La rendicontazione dei libri consegnati avverrà online in tempo reale.

Per informazioni: tel. 051 6812936, pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

