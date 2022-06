Referendum 12 giugno: scrutini Terred’Acqua

ANZOLA DELL’EMILIA

46,00% SÌ – 54,00% NO (referendum 1)

46,52% SÌ – 53,48% NO (referendum 2)

63,28% SÌ – 36,72% NO (referendum 3)

61,80% SÌ – 38,20% NO (referendum 4)

63,30% SÌ – 36,70% NO (referendum 5)

CALDERARA DI RENO

40,88% SÌ – 59,12% NO (referendum 1)

42,25% SÌ – 57,75% NO (referendum 2)

65,76% SÌ – 34,24% NO (referendum 3)

62,94% SÌ – 37,06% NO (referendum 4)

62,29% SÌ – 37,71% NO (referendum 5)

CREVALCORE

50,03% SÌ – 49,97% NO (referendum 1)

51,93% SÌ – 48,07% NO (referendum 2)

69,81% SÌ – 30,19% NO (referendum 3)

69,74% SÌ – 30,26% NO (referendum 4)

70,52% SÌ – 29,48% NO (referendum 5)

SALA BOLOGNESE

45,45% SÌ – 54,55% NO (referendum 1)

46,36% SÌ – 53,64% NO (referendum 2)

66,42% SÌ – 33,58% NO (referendum 3)

64,99% SÌ – 35,01% NO (referendum 4)

64,69% SÌ – 35,31% NO (referendum 5)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

48,86% SÌ – 51,14% NO (referendum 1)

51,04% SÌ – 48,96% NO (referendum 2)

71,06% SÌ – 28,94% NO (referendum 3)

70,33% SÌ – 29,67% NO (referendum 4)

69,73% SÌ – 30,27% NO (referendum 5)

SANT’AGATA BOLOGNESE

52,51% SÌ – 47,49% NO (referendum 1)

52,53% SÌ – 47,47% NO (referendum 2)

72,72% SÌ – 27,28% NO (referendum 3)

71,71% SÌ – 28,29% NO (referendum 4)

68,20% SÌ – 31,80% NO (referendum 5)