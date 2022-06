Torna Women in Tech, l’appuntamento su donne e digitale

Torna Women in Tech, l’evento dedicato a donne e digitale. l primi due appuntamenti il 9 giugno a Forli presso il Laboratorio aperto e il 13 giugno a Bologna, presso la Fondazione Innovazione Urbana e in diretta online sui canali Youtube e Facebook dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna.

Donne e cultura digitale

L’assenza delle donne dalla cultura digitale è una perdita non solo per le donne in quanto soggetti singoli, ma per l’intera società civile, anche dal punto di vista economico e non solo dal punto di vista dell’equità sociale.

Le competenze necessarie del futuro saranno soprattutto quelle in ambito tech e digitale. Tuttavia i dati ci dicono che la presenza femminile nelle materie STEM in generale e Tech (ingegneria, informatica) in particolare è molto bassa, non permettendo quindi alle donne di avere le qualifiche per proporsi per i nuovi lavori del futuro. In questo scenario, è quanto mai urgente attivare una serie di interventi per incoraggiare le giovani donne a intraprendere studi adeguati a impossessarsi di un mindset digitale. Le istituzioni e le aziende devono fare la loro parte e promuove strumenti attivi per aumentare non solo il numero delle donne tech, ma anche la loro rappresentanza nei ruoli apicali e di leadership.

Women in Tech seconda edizione

L’evento del 2° ciclo Women in Tech è organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di Data Vally Bene Comune, l’Agenda Digitale regionale per il quinquennio 2020-2025, per fare il punto su come le varie manifestazioni dei divari digitali di genere penalizzino i diritti delle donne e limitino il loro contributo alla costruzione di una società dell’informazione più equa, inclusiva e matura.

Gli incontri, per un totale di 6 appuntamenti, sono organizzati in collaborazione con la rete regionale dei laboratori aperti e si svolgeranno da giugno a ottobre 2022.

I primi due eventi, come accennato, si svolgeranno il 9 giugno a Forlì e il 13 giugno a Bologna.

regione.emilia-romagna.it