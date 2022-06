Un incontro a Bologna per parlare dei problemi delle nuove generazioni

Un incontro per parlare dei problemi delle nuove generazioni, tra pandemia e baby-gang, tra scuola e futuro. L’appuntamento è per il 17 giugno, alle 20 e 30, in via Azzo Gardino 48, al Centro CostArena. Dopo l’introduzione delle parlamentari Alessandra Carbonaro e Michela Montevecchi, il dibattito si animerà degli interventi dell’ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, della Deputata Stefania Ascari, componente della Commissione Giustizia della Camera, dell’avvocata Rossella Mariuz, vicepresidente Udi Bologna. Modera la giornalista di Radio Città Fujiko Francesca Clementoni.

«Oggi più che mai, occuparsi di disagio giovanile e educazione all’affettiva è di fondamentale importanza. La pandemia ci ha purtroppo insegnato quanto sia dirimente occuparsi delle fragilità che attanagliano la nostra società, il mondo che ci circonda, in cui viviamo immersi. Le giovani generazioni sono state tra le più colpite. L’idea di questo convegno nasce proprio dall’esigenza di porre un faro su quanto sta accadendo ai più piccoli».

Così la parlamentare bolognese del MoVimento 5 Stelle Alessandra Carbonaro.