10 e 18 agosto, quarta vaccinazione ad Anzola dell’Emilia

Grazie alla disponibilità del Distretto Pianura Ovest e al supporto dei volontari della Protezione Civile di Anzola la vaccinazione di prossimità per contrastare il Coronavirus ritorna nel poliambulatorio di Anzola in Via XXV Aprile 3.

Le date delle due giornate di vaccinazione sono

* 10 AGOSTO 2022 POMERIGGIO 14:00 18:30

* 18 AGOSTO 2022 POMERIGGIO 14:00 18:30.

Al momento di pubblicare il post sono rimasti solo alcuni posti disponibili per il 18/08.