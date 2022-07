3-4 luglio, previsto disagio per ondata di calore

L’Arpae ha aggiornato l’allerta per ondata di calore: sul nostro territorio sono previste condizioni di debole disagio per domenica 3 luglio e condizioni di disagio per lunedì 4 luglio. Si consiglia di usare particolari attenzioni per bambini piccoli, anziani con malattie croniche e le persone non autosufficienti. Si riportano i consigli utili dell’Arpae per limitare il disagio e su come comportarsi in caso di emergenza.

Sul sito di Arpae – Rischio calore è possibile consultare le previsioni per i prossimi giorni, con i dati del disagio bioclimatico nel territorio dell’Emilia Romagna suddiviso per province.

Numeri utili

Azienda Usl Bologna, numero verde 800 562 110 , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13

, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13 Servizio Sanitario Regionale, numero verde 800 033 033, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

