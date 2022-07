5-6 luglio: interruzione servizio idrico a Decima

Dalle ore 23 di martedì 5 luglio alle ore 7 di mercoledì 6 luglio Hera eseguirà un intervento in via Castagnolo che comporterà l’interruzione del servizio idrico a San Matteo della Decima e un sensibile calo di pressione in località Le Budrie.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di acqua rossa, che non ne inficiano la salubrità dell’acqua.

L’intervento è stato programmato in orario notturno per ridurre al minimo i disagi. A titolo cautelativo verrà posizionata un’autobotte presso l’ospedale.

