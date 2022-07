5 luglio, gli appuntamenti a Persiceto e Decima

Alle ore 18 al parco Sacenti di Decima si terrà “Wanda mito fammi sognare”, uno spettacolo di nuovo clown, nell’ambito di “Restiamoagallatour22”, una serie di eventi per bambini e famiglie a cura di Wanda Circus che rientrano nel cartellone “Bologna Estate 2022” e “Sputafuoco e Fakirismo Comico”, improvvisazione, cerchio, fuoco sono gli elementi che caratterizzano la scena. Cinque sputate di fuoco esilaranti nella più pura delle arti di strada. Non c’è spettatore che possa resistere al grido di: Wanda Mito Fammi Sognare!

Alle ore 21 al Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, si terrà invece “Sei gradi di separazione”, un incontro con la scrittrice Alessandra Sarchi organizzato in collaborazione con l’associazione”BibliotechiAmo” nell’ambito della rassegna “Fili di parole – Il coraggio delle idee”, promossa dalla Biblioteca “G. C. Croce”. Seguendo la teoria dei “Sei Gradi di separazione”, la scrittrice Alessandra Sarchi racconterà sei idee imprescindibili e fondamentali per la sua vita attraverso cinque diversi nessi concettuali che le legano tra loro. Per informazioni: Biblioteca “G. C. Croce”, tel. 051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it