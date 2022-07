Ad Anzola “Il cinema sotto le stelle”

L’evento fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. A cura di Amministrazione Comunale e Pro Loco di Anzola con la collaborazione di Gelato Museum Carpigiani, Centro socio-culturale Ca’ Rossa, di AVSG di San Giacomo del Martignone, della Parrocchia di Santa Maria in Strada, degli Amici del Verde di Ponte Samoggia e del Centro Amarcord. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 6 luglio ore 21.30 presso il Gelato Museum Carpigiani (via Emilia, 45 Anzola dell’Emilia) proiezione di “Enea e Miranda”. Mercoledì 13 luglio ore 21.30 presso il Gelato Museum Carpigiani (via Emilia, 45 Anzola dell’Emilia) proiezione di “Se mi vuoi bene”. Mercoledì 20 luglio ore 21.30 al Centro socio-culturale Ca’ Rossa (via XXV Aprile, 25 Anzola dell’Emilia) in collaborazione con i volontari della Ca’ Rossa proiezione di “Primo Natale”. Mercoledì 27 luglio ore 21.30 al Parco di Ponte Samoggia (via Gasiani, Anzola dell’Emilia) in collaborazione con gli Amici del Verde di ponte Samoggia – Centro Amarcord proiezione di “Tolo Tolo”. Mercoledì 3 agosto ore 21 al Centro socio-culturale Ca’ Rossa (via XXV Aprile, 25 Anzola dell’Emilia) in collaborazione con i volontari della Ca’ Rossa proiezione de “Il giorno più bello del mondo”. Mercoledì 31 agosto ore 21 al Parco Margherita Hack (via Castello del Bue, San Giacomo del Martignone) in collaborazione con AVSG – Associazione Volontari di San Giacomo proiezione di “Soap Opera”. Mercoledì 7 settembre ore 21 alla Badia di Santa Maria in Strada (via Stradellazzo, 25 Anzola dell’Emilia) in collaborazione con i volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada proiezione de “Il tuttofare”. Mercoledì 14 settembre ore 21 nella Sala Polivalente (Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia) in collaborazione con CEPS Trisomia 21 APS, Bologna e con la presenza del regista Stefano Lisci proiezione di “Luca+Silvana”.

