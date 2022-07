Calderara, comunicazione agli assistiti del dott. Pelacani Alessandro

Buongiorno a tutti e tutte.

Riporto di seguito un messaggio di AUSL relativamente alla situazione dei medici di medicina generale, e nello specifico per gli assistiti dal Dott. Alessandro Pelacani, che mercoledì abbiamo ricordato veramente in maniera collettiva con una messa molto partecipata.

Con il distretto sanitario Pianura Ovest, da tempo stiamo affrontando il problema della carenza di medici di medicina generale, che è un problema diffuso, oramai di carattere nazionale.

Nello specifico, oltre all’intervento descritto nella comunicazione che segue, necessario per dare la necessaria continuità assistenziale, informo che entro luglio ci saranno due zone carenti per #Calderara , quindi due bandi per 2 medici definitivi, uno dei quali, come da nostra richiesta, con obbligo di apertura anche a #Lippo