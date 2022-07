Calderara, incidente alla Bonfiglioli: i sindacati attuano un’ora di sciopero

Ieri mattina (12 luglio ndr) è avvenuto un grave incidente presso l’appalto della logistica BCUBE sita in Bonfiglioli Evo di Calderara di Reno; si tratta in questo caso del ribaltamento di un carrello elevatore durante lo scarico di un camion che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per la salute del lavoratore coinvolto, che ad oggi possiamo con certezza dichiarare che sta bene.

A seguito dell’accaduto, immediatamente FIOM CGIL e FILT CGIL di Bologna insieme alle RSU FIOM CGIL E FILT CGIL di tutte le aziende del sito Bonfiglioli Evo, hanno proclamato 1 ora di assemblea in sciopero, per tutti i turni di lavoro e per tutte le lavoratrici e lavoratori delle aziende presenti in appalto internamente e della Bonfiglioli stessa, per mercoledì 13 luglio 2022, c/o la sede di Bonfiglioli Evo di Calderara di Reno.

Lo sciopero ha avuto un esito molto positivo, tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno apprezzato e partecipato con coscienza, solidarietà e grande concretezza, tutti con un unico obiettivo: diffondere la cultura della sicurezza e dare un grande segnale di non accettare che gli infortuni sul lavoro, anche gravi, siano la nuova normalità del mondo del lavoro.

Calderara, 13 luglio 2022