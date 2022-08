Idee in marcia per Persiceto e frazioni: San Giovanni in Persiceto città sicura?

Abbiamo ricordato 4 aspetti:

•Il tema sicurezza, con particolare riferimento ai furti nelle proprietà private, è comprensibilmente ritenuta una priorità da parte dei cittadini.

•Negli ultimi mesi le cronache riportano segnalazioni di insicurezza nella difesa delle proprietà private con episodi che hanno addirittura messo a rischio l’integrità fisica di chi ne rimane vittima.

•Si sta diffondendo tra la popolazione di San Giovanni in Persiceto lo stato di allarme sul tema

E soprattutto

•il tema sicurezza è stato uno dei punti identitari del programma elettorale della precedente e attuale amministrazione.

Abbiamo quindi rivolto 4 richieste:

•la condivisione dei dati validati da chi competenza sulla situazione furti avvenuti negli ultimi 10 anni nelle proprietà private.

•se i provvedimenti presi dal 2016 hanno portato ad un significativo miglioramento della sicurezza privata a San Giovanni in Persiceto

•se lo stato di allarme che si sta diffondendo nella cittadinanza anche a seguito degli ultimi fatti di cronaca abbia ragion d’essere

•quali siano provvedimenti attuati per implementare la sorveglianza delle proprietà private durante l’attuale periodo estivo in cui le case sono spesso meno controllate per l’assenza per ferie da parte dei loro proprietari.