Il padel a Calderara è già un successo

Il Padel Club Calderara muove i suoi primi passi nella direzione voluta dall’Amministrazione comunale quando diede il via ad un progetto che vuole essere soprattutto un veicolo di socializzazione e promozione del territorio. Il Fab Lab, importante realtà produttiva recentemente inaugurata al Bargellino, scende in campo con un torneo che porta il suo nome – “1° Torneo di Padel Fab Lab” -, con l’obiettivo di aprire la strada ad una collaborazione tra realtà importanti per la città e la comunità, in questo caso l’Unione Polisportiva Calderara e il Fab Lab. La serata sarà dunque una vera e propria festa, per la struttura sportiva e per quella dell’area produttiva.

Martedì 12 luglio, a partire dalle 17.30, l’arena padel del Centro Sportivo Pederzini, in via Garibaldi, ospiterà la competizione, che vedrà in gara rappresentanti delle aziende del territorio e dell’Amministrazione, in primis il sindaco Giampiero Falzone. Per info e iscrizioni marketing@3dmetal.it. Al termine del torneo, per partecipanti e spettatori, un rinfresco offerto dalla 3D Metal, l’azienda che organizza e sponsorizza l’iniziativa.

Le due realtà sono entrambe di recente apertura. Il Fab Lab, inaugurato lo scorso 7 giugno, è uno spazio aperto all’invenzione, all’apprendimento, all’innovazione, creato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chiunque voglia apprendere e sperimentare con le proprie mani la fabbricazione digitale; nato coi fondi del Bando Periferie, è gestito dalla 3D Metal. Il Padel Club, inaugurato il 27 giugno dopo un mese di lavori a ritmo serrato, è sorto grazie alla partnership tra l’Amministrazione, che lo ha fortemente voluto, e l’UP Calderara, che lo gestisce. L’arena del padel, al Centro sportivo Bonfiglioli, ha 3 campi e fa già registrare un ottimo afflusso di appassionati della disciplina.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno