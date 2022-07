Nel mese di ottobre verranno eliminati i cassonetti stradali del verde leggero e sarà attivato il servizio di raccolta porta a porta. I cittadini interessati avranno in dotazione un contenitore ad uso esclusivo: quello da 240 litri sarà in distribuzione a partire da fine agosto, mentre per quello da 660 litri è necessario prenotare la consegna a domicilio.

Sarà possibile ritirare il contenitore da 240 litri (largo 57 cm, profondo 73 cm, alto 107 cm) nei seguenti punti distribuzione, con accesso diretto senza previa richiesta:

capoluogo , sede Protezione Civile, via Newton 1/m

dal 29 agosto al 24 settembre nelle giornate di lunedì e sabato dalle ore 8.00 alle 13.00

dal 31 agosto al 21 settembre nella giornata di mercoledì dalle ore 8.00 alle 13.00

Per il contenitore da 660 litri (largo 137 cm, profondo 78 cm, alto 121 cm) è necessario prenotare la consegna a domicilio:

telefonando al numero verde 800.276650

inviando una e-mail a info@geovest.it

A differenza di quanto comunicato in precedenza, in entrambi i casi non sarà necessario compilare il modulo di richiesta; sia nei punti distribuzione che durante la consegna a domicilio gli operatori faranno firmare l’utente tramite dispositivo elettronico e, insieme al contenitore, consegneranno il calendario con i giorni di raccolta e le regole del servizio.

Se l’intestatario dell’utenza non può ritirare il contenitore può delegare qualcun altro richiedendo a Geovest il modulo da compilare, a cui andranno allegati copia dei documenti d’identità di delegante e delegato/a.

Per i condomini è necessario che l’amministratore o un suo delegato compili e invii a servizio.utenze@geovest.it la scheda di registrazione disponibile nella sezione “Modulistica” del sito di Geovest.

Il servizio di raccolta porta a porta è gratuito per l’anno 2022 e sarà in abbonamento dal 2023, con un contributo annuale a parziale copertura dei costi.

Il contributo annuale (comprensivo di Iva e addizionale provinciale) varia in base alla dimensione del contenitore richiesto:

€ 28,75 per il contenitore da 240 litri

€ 80,50 per il contenitore da 660 litri.

Per chi non vorrà usufruire del servizio di raccolta porta a porta rimarrà possibile conferire gratuitamente i rifiuti presso i Centri di raccolta oppure gestirli adottando alcune buone pratiche per un giardino sostenibile riassunte nel vademecum predisposto da Geovest.

Per ulteriori informazioni contattare Geovest:

Numero Verde 800.276650

www.geovest.it

Sportello Tariffa Rifiuti, piazza Carducci 2/a (lunedì, mercoledì, venerdì, 8.30 – 13.00)

