Persiceto: ritorna Funkyland, festa e musica anni ’70 sotto le stelle

Torna più spumeggiante che mai l’evento persicetano dell’estate che è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere Funk, ma anche per chi vuole trascorrere una allegra serata sotto le stelle: sabato 16 luglio si svolgerà la decima edizione del Funkyland promossa da Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione col Comune. Le strade del centro storico diventeranno per una notte una festosa discoteca a cielo aperto: musica, luci, balli, spettacoli, gioia, vinyl market, accessori vintage, t-shirt, cibo, stuzzicherie, bevande, parrucche e risate caratterizzeranno la serata finalmente riproposta, dopo il periodo della pandemia, nella versione integrale.

Sabato 16 luglio, a partire dalle ore 19, tantissimi bar e ristoranti del centro storico e numerosi punti ristoro allestiti per l’occasione delizieranno i palati più esigenti, sia per l’aperitivo che per cena, o semplicemente per uno spuntino di mezzanotte. A seguire, dalle ore 21.15 e fino alle 23.30 in piazza del Popolo si terrà il concerto live della big band “J Bees”, costituita da nove artisti che, grazie alla sezione fiati, alla musica travolgente, ai colorati costumi e alle esplosive front women, faranno ballare tutta la piazza. Si riconferma presentatrice di questa tanto attesa edizione Carlotta Voice Savorelli, che con la sua carica di energia positiva inonderà di entusiasmo tutti i partecipanti. A grande richiesta continua il concorso a premi per il miglior abbigliamento a tema anni ’70 nelle tre categorie: donna, uomo, bambino/a (fino ai 12 anni) che si svolgerà a fine concerto. I partecipanti al concorso saranno scelti insindacabilmente da apposito staff; al pubblico spetterà il giudizio finale. Tantissimi i punti musicali con postazione DJ per una street dance non stop in corso Italia, via Gramsci, piazza Cavour, piazza Garibaldi e da quest’anno anche in via Sant’Apollinare nel tratto che si affaccia sulla bellissima piazzetta Betlemme. Allieteranno la serata Mozart, The Grasso Brothers, Giancarlo Lelli, Guenda & Kyna, Ramp, Gazzo, Luca Casali, Tubero, Fiffo, Livio, Emanuele, Fabio, Pablo con gli immancabili Groovy Dancers, i vincitori del Dj contest e tanti altri amici del Funkyland. Per individuare tutte le postazioni guarda qui la mappa di Funkyland

Per tutti i dettagli e gli orari del comodo servizio navetta di andata e ritorno gratuito (da via Marzocchi a fianco del parcheggio dell’Ospedale a Porta Vittoria) è possibile consultare il sito web www.funkyland.it, e i relativi profili facebook e instagram per tutte le novità.

In occasione dell’evento è stata inoltre emanata un’ordinanza della Polizia Locale di limitazione al traffico e sosta nel centro storico di Persiceto che è possibile consultare qui.

Funkyland fa parte di “Bologna Estate 2022”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Ingresso gratuito.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto