Safe spa di San Giovanni in Persiceto rinnova il contratto integrativo aziendale

Safe spa è un’azienda di San Giovanni in Persiceto, acquisita 10 anni fa dal Gruppo Landi con proprietà italiana, occupa oltre 115 dipendenti ed è specializzata nella produzione di compressori per l’impiego di gas naturale che distribuisce in tutto il mondo.

Dopo una trattativa di alcuni mesi, le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato all’unanimità il primo rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Si tratta di un accordo importante che prevede:

– un rafforzamento delle relazioni e delle agibilità sindacali, con l’attivazione del welcome sindacale, che permetterà all’RSU di incontrare tutti i nuovi assunti

– un protagonismo del ruolo dell’RSU anche in tema di sicurezza, con il coinvolgimento nella mappatura e nell’analisi di eventuali infortuni

– un importante incremento economico per tutti i dipendenti (a tempo indeterminato e interinali): la cifra massima del premio di risultato raggiungerà i 1550 euro

– una revisione dei parametri che possa favorire il raggiungimento del premio stesso, dettata dalle recenti difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali

– aumenti economici anche per i numerosi turnisti: a regime, gli attuali 3,50 euro di indennità di turno giornaliera arriveranno a 4.50 euro

– congelamento dell’assorbibilità dei superminimi individuali: dopo lunga trattativa è stato raggiunto un punto di incontro e a tutti i dipendenti con un reddito annuo lordo inferiore ai 36000 euro non verranno assorbiti gli incrementi del contratto nazionale per i prossimi 3 anni (per un dipendente di quinto livello è di fatto un aumento consolidato di circa 81 euro mensili)

– i permessi retribuiti aggiuntivi per visite mediche vengono estesi anche ai figli under 12 e ai genitori over 65, al fine di conciliare al meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro

– un aumento dei kit di indumenti annuali consentirà agli operai migliori condizioni lavorative.

Esprimiamo grande soddisfazione per il raggiungimento di un importante risultato in un’azienda dalla breve storia di contrattazione aziendale.

La FIOM CGIL, unico sindacato presente in Safe, consolida il proprio protagonismo nella contrattazione di secondo livello, una contrattazione che trova nella redistribuzione economica e nel miglioramento delle condizioni di lavoro delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici il proprio principale orizzonte di lavoro e di impegno quotidiano sul territorio bolognese.

Bologna 13 luglio 2022

FIOM CGIL BOLOGNA – RSU SAFE