San Giovanni in Persiceto si conferma la capitale del mondo delle bocce

La Federazione Italiana Bocce ritorna a San Giovanni per le final four scudetto dei campionati di serie A maschile, femminile e juniores della specialità Raffa.

La Bocciofila Persicetana, dopo i campionati europei juniores del 2017 e le final four scudetto targate 2019 e 2021, organizzerà un altro evento di caratura nazionale, mettendo a risalto le proprie qualità organizzative.

La kermesse prenderà il via venerdì 8 luglio con il sorteggio degli accoppiamenti per tutte le tre fasi finali.

La mattinata di sabato 9 luglio sarà interamente dedicata alle due semifinali squadre juniores mentre dalle ore 14.30 prenderanno il via le semifinali della serie A maschile e la finale del campionato femminile.

In serata ci sarà inoltre la conclusione del torneo juniores, inizio alle ore 20.15, con la finale.

Domenica 10 luglio sarà invece il giorno della finale del campionato di serie A maschile.

L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 9.15, al termine è prevista la cerimonia di chiusura della manifestazione con esibizione di ginnastica sportiva eseguita dalla “Scuola di ballo Gabusi”.

Per quanto riguarda la final four maschile sarà molto interessante vedere se i milanesi del MP Filtri Caccialanza saranno in grado di bissare il titolo conquistato 12 mesi fa oppure una delle altre tre squadre qualificate (Nova Inox Mosciano, Boville Marino e Bocciofila Possaccio) riuscirà ad aggiudicarsi lo scudetto 2022.

Nel campionato Juniores succederà alla Bocciofila Possaccio una squadra tra i lombardi della Canottieri Flora di Cremona, i marchigiani dell’Ancona 2022, i romani della Boville Marino e i casertani dell’Enrico Millo Baronissi.

Ovviamente il successo è già garantito per il Presidente del Comitato FIB Emilia-Romagna Francesco Furlani e per la Bocciofila Persicetana: ospitare, ed organizzare, con tale continuità eventi di questa portata sono una prova tangibile dell’alta qualità del lavoro che sta svolgendo per il mondo delle bocce della nostra regione.

Enrico Belinelli