Sterpaglie in fiamme a Calderara e a Crevalcore

Pomeriggio intenso di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi di incendio di sterpaglie e vegetazione secca. Il primo a Lippo di Calderara dove un incendio, poco lontano dall’aeroporto Marconi, ha coinvolto un campo di via Aldina. Più complesso invece un intervento tra i territori di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, è stato infatti necessario interrompere, dalle 18 alle 18.15, il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Verona nel tratto Crevalcore-San Giovanni in Persiceto. Interrotta temporaneamente anche una parte della Ciclovia del Sole, proprio nei pressi della zona coinvolta dall’incendio.