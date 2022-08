Giovedì 1 settembre alle ore 20.30 nel Parco Margherita Jack – in fondo a via Castello del Bue – non mancate allo spettacolo per grandi e bambini “Mr Meraviglia e Alice De Niro” del Wanda Circus. Acrobazie aeree, fuoco e risate a volontà!

L’evento fa parte della rassegna Raccont(r)i. Incontri, racconti e scoperte all’aperto e in biblioteca del Servizio cultura.

Ingresso libero.

dalla pagina Fb Comune Anzola