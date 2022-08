In vista delle consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022, il Ministero dell’Interno ha richiamato scadenze e adempimenti prescritti dalla normativa in merito a propaganda elettorale e comunicazione politica.

Si riassumono di seguito le scadenze di interesse di partiti, associazioni e cittadini.

Da martedì 23 a giovedì 25 agosto le Giunte comunali dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda distintamente fra i partiti o gruppi politici. Con delibera n. 124 del 16.08.2022 la Giunta comunale ha inoltre individuato gli spazi pubblici disponibili per l’allestimento di banchetti di propaganda e lo svolgimento di comizi da autorizzare tramite richiesta di occupazione di suolo pubblico (esente da bollo durante la campagna elettorale), da consegnare all’Urp o al Servizio Tributi. Scarica il modulo per la richiesta di occupazione suolo pubblico per propaganda elettorale:

A partire dal 26 agosto avrà inizio la propaganda elettorale e saranno vietati:

il lancio o gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Sempre dal 26 agosto possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. Con delibera di Giunta n. 112/2022 il Comune ha individuato i locali di proprietà comunale a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, per conferenze e dibattiti: Sala consiliare del Municipio, sala polivalente del Centro civico di Decima, Teatro comunale, Sala dell’Affresco e l’adiacente Chiostro di San Francesco. Scarica il modulo di richiesta utilizzo delle sale da consegnare all’Urp: formato PDF – formato DOC

La propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni, nel caso essa si svolga sul territorio di più comuni.

Scarica il modulo per la richiesta di autorizzazione (esente da bollo durante la campagna elettorale) da consegnare all’Urp: formato PDF – formato ODT

Per il pagamento dell’imposta bisogna far riferimento alla Ditta TG Studio di Maccaferri Giovanni con ufficio in via del Fossato 2/e, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, tel. 389.4474870, e-mail affissioni.sgp@gmail.com

A partire da sabato 10 settembre, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.

Il divieto di propaganda scatta dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 24 settembre) fino alla chiusura delle operazioni di voto. Sono vietati comizi, riunioni elettorali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Per informazioni:

Ufficio elettorale, corso Italia 76, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

tel. 051.6812756 / 55

fax 051.6812759

mail elettorale@comunepersiceto.it

Pec elettorale.persiceto@cert.provincia.bo.it

comunepersiceto.it