Bike Pride edizione Bicipolitana

Sabato 17 settembre torna a Bologna il Bike Pride che quest’anno si presenta con un’edizione speciale “Bicipolitana”.

Cinque gruppi organizzati partiranno in bicicletta da San Lazzaro di Savena, Granarolo, Castel Maggiore, Calderara di Reno e Casalecchio di Reno e convergeranno a Bologna per congiungersi al gruppo cittadino e partire insieme da Piazza Lucio Dalla. Ciascun partecipante potrà decidere di indossare uno o tutti i 4 colori del logo per formare un grande corteo colorato di arancio, azzurro, verde e fucsia (i colori del logo della Bicipolitana).

La carovana attraverserà la città con un percorso ad anello di circa 8 chilometri, che terminerà al punto di partenza, per poi continuare la festa con attività per bambine e bambini, spettacoli, il DJ set a cura di Radio Bruno, media partner dell’evento.

Il Bike Pride 2022 pervade la Bicipolitana, l’infrastruttura pensata per stimolare e promuovere l’uso della bicicletta garantendo percorsi sicuri e continui e facilitare così la scelta della mobilità attiva sia per il pendolarismo che per il tempo libero. Il Bike Pride promuove la partecipazione con ogni tipo di bicicletta (tradizionali, handbike, tandem…) su un percorso inclusivo e accessibile.

La manifestazione sarà il culmine del programma di iniziative della Settimana europea della Mobilità che animeranno Bologna dal 16 al 22 settembre promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna e organizzata di Fondazione per l’Innovazione Urbana.

Questa edizione del Bike Pride per la prima volta è organizzata in sinergia da Città metropolitana, Comune di Bologna, Salvaiciclisti, FIAB Bologna Monte Sole Bike Group, L’Altra Babele, Sportfund Fondazione per lo Sport, San Lazzaro in Transizione, FIAB Terre d’Acqua, Pedalalenta – FIAB Terre di Pianura, Legambiente Bologna. Media partner Radio Bruno. Sponsor tecnico Decathlon.

Non sei di Bologna, unisciti a uno dei gruppi metropolitani

Ritrovi: San Giovanni in Persiceto, Piazza del Popolo ore 13; Stazione di Osteria Nuova (Sala Bolognese) ore 13.30; Palazzo del municipio di Calderara di Reno ore 14.

cittametropolitana.bo.it