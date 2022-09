Ciclovia del Sole: giornalisti tedeschi in visita a Crevalcore

Willkommen! Giornalisti provenienti dalla Germania in visita a Crevalcore!

Mercoledì pomeriggio tre giornalisti tedeschi, specializzati in cilcoturismo, Duygu Ozkan, Martina Katz e Tobias Jochims hanno visitato Crevalcore come prima tappa bolognese della Ciclovia del Sole.

Hanno così potuto assaggiare la nostra tipica cucina locale e visitare alcuni monumenti e luoghi caratteristici, accompagnati dal nostro concittadino Andrea Accorsi.

In foto la tappa presso il Museo dei burattini Leo Preti. Molte le domande e le curiosità per aggiornare il loro diario digitale e cartaceo e, ci hanno assicurato, un arrivederci a presto.

Grazie come sempre a Bologna Welcome e a Sustenia – ecologia applicata per la preziosa collaborazione nella promozione della nostra città.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore