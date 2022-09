L’Avis di Persiceto consegna le benemerenze

Sabato 17 settembre, alle ore 19:30, presso il cortile parrocchiale della Chiesa Collegiata, l’Avis Comunale di San Giovanni in Persiceto, con il supporto dell’amministrazione comunale, organizza la premiazione dei propri soci benemeriti che abbiano raggiunto un certo numero di donazioni di sangue e/o plasma.

L’articolo 7 del Regolamento di Avis Nazionale (approvato il 31 ottobre 2020) prevede la consegna da parte dell’associazione di un distintivo/una medaglia con l’obiettivo di ringraziare i donatori e le donatrici che mantengono il loro impegno in maniera periodica. Le onorificenze possono essere assegnate anche ai soci che svolgono attività di volontariato all’interno dell’Associazione.

Di seguito il previsto programma della serata: ore 18:00 accoglienza donatori nel cortile interno della Chiesa Collegiata, ore 18:30 Santa Messa in Collegiata per commemorare i donatori defunti, ore 19:30 premiazione dei donatori benemeriti e a seguire momento di convivialità con crescentine fritte per i donatori e i loro familiari.