Persiceto, aggressione treno: da Ferrovie un ringraziamento a Commissariato e Polfer

Ringraziamo Franco Fiumara delle Ferrovie dello Stato per la nota di ringraziamento rivolto all’operato dei colleghi del Commissariato di San Giovanni in Persiceto e del Compartimento Polfer di Bologna, per la tempestività e l’ottimo operato a seguito dell’aggressione avvenuta il giorno 9 settembre sul treno regionale, e che ha fatto sì che gli aggressori venissero tutti identificati e denunciati.

Un sentito ringraziamento anche da parte di tutto il Sap! Bravissimi tutti.

Un augurio di pronta guarigione al coordinatore del presidio di protezione aziendale di Trenitalia.

Ps: siamo stati nuovamente convocati in Prefettura per partecipare al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica avente come oggetto le aggressori al personale a terra ed a bordo dei treni.

Daremo il nostro prezioso contributo volto alla risoluzione della problematica.