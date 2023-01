A Crevalcore si apre la stagione teatrale

Dopo che nel 2022 i Comuni di Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto avevano dato avvio alle rispettive stagioni teatrali, ora è la volta di Crevalcore, ultimo comune a rispondere all’appello con la direzione artistica di Alex Carpani. Progetto teatrale espanso insieme ai Comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

Dal 17 gennaio al 3 aprile l’Auditorium Primo Maggio (V.le Caduti di Via Fani 300) accoglierà TTTXTE Crevalcore, progetto teatrale espanso insieme ai Comuni di Persiceto e Sant’Agata, con protagonisti nomi eccellenti del mondo dello spettacolo e produzioni teatrali di assoluto richiamo nazionale: Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, Corrado Augias, Simone Cristicchi, Giuseppe Cederna, Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti, Valentina Lodovini & il Quartetto FontanaMix Ensemble.

Martedì 17 gennaio, ore 21, Alessandro Benvenuti & Chiara Caselli in “I Separabili” (Romeo & Sabah); lunedì 30 gennaio, ore 21, Fabrizio Bentivoglio & Ferruccio Spinetti in “Lettura clandestina”; lunedì 13 febbraio, ore 21, Valentina Lodovini & quartetto d’archi FontanaMix in “A futura memoria” (dedicato ad Anna Politkovskaja); martedì 14 marzo, ore 21, Corrado Augias in “Ecce Homo”; venerdì 31 marzo, ore 21, Simone Cristicchi in “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”; lunedì 3 aprile, ore 21, Giuseppe Cederna in “Storia di un corpo”.

Apertura vendite abbonamenti e biglietti: 10 gennaio dalle ore 17 alle ore 19, la sera dello spettacolo dalle ore 20. Vendita on-line (con diritto di prevendita € 1.50) dal sito: www.vivaticket.it

Informazioni: Area Servizi Culturali “Paolo Borsellino” Viale Caduti di Via Fani 302, tel. 335 8724942.

prenotazioni.spettacoli@comune.crevalcore.bo.it

www.comune.crevalcore.bo.it