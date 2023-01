Circolo Arci Accatà organizza (via Cento 59, San Giovanni in Persiceto) per domenica 15 gennaio:

“CoppAccatà 15a edizione”

Un’occasione unica per assistere alla preparazione e mangiare una specialità della tradizione culinaria delle nostre terre. La coppa di testa fatta e mangiata calda.

ore 8.00 accensione paioli

ore 12.30 pranzo (adulti 15€, bambini offerta libera)

Ingresso con tessera Arci.

Prenotazioni:

Danilo 342 0396207

Antonio 347 1301450