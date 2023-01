Anzola, Festa della Befana alle Notti di Cabiria

Venerdì 6 gennaio vi aspettiamo a partire dalle 9.30 alle Notti di Cabiria per la tradizionale e tanto attesa FESTA DELLA BEFANA!

Potrete assistere a uno spettacolo sensazionale con il SuperMAGO Ale Bellotto dal titolo SEMBRA MA NON E’. Ale Bellotto è illusionista ma non solo, porta in scena la sua magia e la sua arte stupenda divertendo grandi e piccoli.