Apertura Sportello Geovest presso il Comune di Sala Bolognese

Da oggi, martedì 10 gennaio, presso il Comune di Sala Bolognese, in Piazza Marconi 1, a Padulle, sarà attivo lo Sportello Tariffa Rifiuti Puntuale di Geovest.

In quali giorni e orari?

Per informazioni e richieste, é possibile accedere a tutti gli sportelli del territorio: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

Si ricorda che è obbligatorio esporre il rifiuto indifferenziato all’interno del nuovo bidone dotato di chip di riconoscimento, che è possibile ritirare presso il Centro di Raccolta in via Gramsci 5 a Padulle e che, dall’1 gennaio viene applicata la tariffa, per cui attenzione al numero di svuotamenti!