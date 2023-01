Morte Giorgio Minarelli: le condoglianze del Sindaco e dell’Amministrazione di Calderara

A nome mio e di tutta l’amministrazione di Calderara le più sentite condoglianze alla famiglia Minarelli, per la scomparsa di Giorgio.

Un uomo che ha saputo prendere il testimone dell’impresa fondata dal padre facendo crescere Motori Minarelli fino a farla diventare quella che è oggi, un simbolo per l’Italia, un simbolo per il territorio e Calderara di Reno, punto di riferimento per tantissime famiglie del nostro Comune.

dal profilo Fb Giampiero Falzone