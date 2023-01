Persiceto, cordoglio Annalisa Cocchi: le parole del Sindaco Pellegatti

Mi unisco al cordoglio per la morte di Annalisa Cocchi, che per vent’anni è stata responsabile del Centro Maieutica, una realtà importante sul nostro territorio, non solo centro socio-riabilitativo diurno per disabili ma anche punto di riferimento per la comunità che viene coinvolta attraverso numerosi progetti e iniziative.

A ciò hanno sicuramente contribuito la passione e l’impegno con cui Annalisa si è dedicata in questi anni al coordinamento del Centro.

Le mie più sentite condoglianze vanno ai familiari e agli ospiti e colleghi di Maieutica che erano per lei una seconda famiglia.

dalla pagina Fb Lorenzo Pellegatti