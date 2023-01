Vota il tuo presepe: il concorso del Carlino premia Crevalcore e Persiceto

È giunta alle premiazioni, lo scorso 7 gennaio nell’aula Marco Biagi all’interno della sede de Il Resto del Carlino a Villanova di Castenaso, l’iniziativa “Vota il tuo presepe” che il quotidiano bolognese porta avanti da cinque edizioni (l’ultima nel 2019 a causa della pandemia).

Il concorso, a cui si poteva partecipare tramite un coupon presente all’interno del quotidiano, prevedeva che il lettore potesse votare il proprio presepe preferito tra quelli allestiti tra Bologna e provincia, da quelli pubblici e istituzionali a quelli privati situati nelle abitazioni e nei giardini. Ad “animare” la classifica delle preferenze vi erano, in alcune giornate, i tagliandi jolly che permettevano di raddoppiare il proprio voto.

Tra le migliaia di tagliandi inviati 17 sono stati i presepi votati e sparsi sull’intero territorio bolognese. Tra i presepi migliori, premiati dalla direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno, Agnese Pini, il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncin, con la presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, al terzo posto troviamo il “Natale a Catinelle” di Crevalcore, realizzato da un’attività floreale, “L’Angolo Fiorito”, e e allestito all’interno di piccole e grandi catinelle.

Tra le novità di questa edizione tre premi per “l’innovazione e l’impatto sulle comunità”, premiato il “Presepe dei commercianti” di Confcommercio Ascom Bologna realizzato a San Giovanni in Persiceto all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, che metteva in mostra 350 statuine con varie attività lavorative e personaggi noti bolognesi.