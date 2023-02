Carnevale storico di San Matteo della Decima 2023

Domenica 12 febbraio e domenica 19 febbraio si terrà anche la 133a edizione del carnevale di San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, che conta più di 6000 abitanti e dista circa 9 chilometri dal capoluogo. Anche qui si svolge un carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 9 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro (via Togliatti e via Cento) ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo spillo e le tradizionali “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro e per preparare il pubblico allo svolgimento e alla trasformazione. Nelle poesie vengono privilegiati gli aspetti ironici, gli elementi gergali ed il vivace ed arguto linguaggio, mescolato a trovate divertenti ed istantanee, per suscitare spesso l’ilarità generale. Al termine delle trasformazioni i carri abbandonano la piazza con un ricco gettito di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni, e tanto altro per rendere ancora più partecipe il pubblico presente. Speaker della 133a edizione del carnevale di San Matteo della Decima sono Gian Marco Rusticelli e Carlo Goretti. Il carnevale è a ingresso libero.

Dopo le due domeniche di sfilata in febbraio, il Carnevale di Decima torna sabato 15 aprile con la Sfilata Notturna che si terrà in piazza delle Poste, via Togliatti e via Cento a partire dalle ore 20.30 con ingresso libero.

Anche il Carnevale di Decima è social ed è presente sulla pagina Facebook ReFagioloDiCastella; sui profili Instagram @comunepersiceto e @bolognametropolitana è possibile seguire le giornate di sfilata dei carri attraverso i video e le immagini più belle. Chiunque può postare foto con i seguenti hashtag: #carnevaledecima #persiceto #bolognametropolitana.