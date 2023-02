Crevalcore, Claudio Broglia: “Grazie Don Ivano, siamo venuti per te…”

Oggi (23 febbraio ndr) abbiamo accolto Don Ivano nella Sua Chiesa di San Silvestro per l’ultima volta. A salutarlo una chiesa strapiena di persone di Crevalcore e di tanti parroci che si sono incrociati prima, durante o dopo di lui.

Molto belle le parole di Matteo Zuppi che lo ha accomunato a Papa Ratzinger ,definendolo un umile servitore nelle vigne del Signore

La sua scomparsa ha riunito assieme una comunità in un clima leggero e di tanta serenità. Lui ci ha permesso di riunitici intorno al suo feretro non con tristezza ma come tanti vecchi amici su di una panchina.

A fine cerimonia sono andato a salutare Don Marco, Dom Matteo, Don Simone, Don Adriano ed il Cardinale Matteo Zuppi. Nel frattempo sono arrivati anche il maresciallo Pedretti e Gaetano Zoccoli. Ed allora abbiamo fissato con una foto, quel modo di dire che in un paese i personaggi caratteristici sono il Sindaco, il Maresciallo, il Parroco ed il Farmacista. Ovviamente oggi siamo nella maggior parte degli ex , ma ai tempi del terremoto, eravamo tutti in trincea

Grazie Don Ivano, siamo venuti per te e c’è ne andiamo rappacificati arricchiti da te.

dal profilo Fb di Claudio Broglia