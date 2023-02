Crevalcore, nuovo orario di apertura dello sportello U.R.P.

L’amministrazione comunale dovendo ridefinire l’orario di ricevimento al pubblico, nonchè gli orari di lavoro degli uffici URP/Demografici articolandoli su 5 giorni settimanali così come già in essere per gli altri uffici del Comune di Crevalcore e come previsto dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021 ha adottato, con ordinanza del sindaco n. 2 del 13/01/2023 in via sperimentale fino al 30/09/2023, un nuovo orario di apertura al pubblico dello sportello U.R.P. del comune

Nell’attuare tale modifica l’amministrazione ha cercato di conciliare le esigenze organizzative del servizio con l’apertura al pubblico nella giornata del sabato per facilitare gli utenti che necessitano di accedere a tale sportello e contemporaneamente, assicurare la presenza in servizio dello stato civile per le operazioni connesse alla polizia mortuaria nell’intera settimana.

Da lunedì 30 gennaio 2023 entra in funzione il nuovo orario con la seguente articolazione :

mattino pomeriggio Lunedì chiuso chiuso Martedì 8.30 – 12.30 chiuso Mercoledì 8.30 – 12.30 chiuso Giovedì chiuso 16.30 – 18.30 Venerdì 8.30 – 12.30 chiuso Sabato 8.30 – 12.30 chiuso

