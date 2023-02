Persiceto, biglietti esauriti per lo spettacolo di Roberto Mercadini

Sabato 18 febbraio alle ore 21 il Teatro comunale di Persiceto ospiterà lo spettacolo “Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, scritto, diretto e interpretato da Roberto Mercadini, accompagnato dalle musiche dal vivo di Dario Giovannini. “Little boy” (ragazzino) è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Questa storia è piena di estremi che si toccano: piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono tutti esauriti.

