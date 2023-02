Persiceto, chiusura sportello Tariffa Rifiuti in via Muzzinello

Venerdì 10 febbraio lo sportello Tariffa Rifiuti, in via Muzzinello 11/a, sarà chiuso dalle 8.30 alle 10 per un corso di formazione.

Ricordiamo che normalmente lo sportello è accessibile su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 (venerdì 10 febbraio solo dalle 10.00 alle 13.00).

Per informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a servizio.utenze@geovest.it o contattare Geovest al numero verde 800.276650.

dalla pagina Fb Comune Persiceto