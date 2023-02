Persiceto, picchia la compagna e la va a cercare in ospedale

Nella serata del 16 febbraio, attorno alle 22, i sanitari del 118 sono intervenuti a casa di una coppia a seguito di un’animata discussione che ha portato entrambi, lui 47 e lei 35 anni, ad essere medicati, per le ferite riportate, al pronto soccorso dell’Ospedale di San Giovanni in Persiceto.

Successivamente, verso le ore 3 della notte, l’uomo che era già stato medicato e dimesso è tornato al nosocomio persicetano per poter parlare con la compagna ancora ricoverata all’interno degli ambulatori; all’impossibilità di entrare il 47enne è andato in escandescenza davanti ai sanitari. Al successivo intervento dei carabinieri l’uomo si è ancor più agitato accusando i militari di impedirgli di vedere la compagna, aggredendoli.

Arrestato per minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale, l’operaio incensurato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.