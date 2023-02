Sant’Agata: intervento alla rete idrica su via Ghiarone e via Montirone

Come da comunicazione pervenuta del gestore Sorgeaqua, si informano i cittadini che è previsto un intervento URGENTE di riparazione alla rete idrica di Sant’Agata Bolognese, all’incrocio tra Via Ghiarone e Via Montirone, questo comporterà la chiusura di Via Montirone (escluso i residenti ed i mezzi di soccorso) dall’incrocio con Via Ghiarone al civico 3 di Via Montirone dalle ore 8:30 alle ore 14:00 di venerdì 17 febbraio 2023.

