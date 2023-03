27 marzo: Giornata mondiale del teatro a Persiceto

Per l’occasione a Persiceto sono in programma due appuntamenti:

domenica 26 marzo alle ore 19.30 il Teatro Fanin propone “Una sera a teatro”, evento a ingresso gratuito per riscoprire il teatro come luogo di bellezza e socialità: aperitivo nel foyer e spettacolo d’arte in movimento con Amgel’s Light; è gradita la prenotazione: biglietteria@teatrofanin.it, WhatsApp 345.4660574

lunedì 27 marzo alle ore 18 in Teatro Comunale San Giovanni in Persiceto seguirà “Fiabe in valigia” con Wanda Circus, intrattenimento a ingresso gratuito per bambine e bambini dai 5 anni in su, liberamente tratto dalle “Fiabe italiane” di Italo Calvino, nel centenario della sua nascita.

