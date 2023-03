A Calderara un corso per chi si prende cura di minori con disabilità

Il Comune di Calderara di Reno tende una mano ai caregiver dei bambini con disabilità. A loro è rivolto “In cerchio con le famiglie”, un ciclo di incontri pensati esclusivamente per assistenti dei minori con certificazione “Legge 104”. Si tratta di un cartellone di 5 appuntamenti che partirà lunedì 20 alle 17.30 alla Casa delle Abilità, il centro multidisciplinare inclusivo del Comune di Calderara di Reno, e sarà curato da Roberto Dalpozzo, psicologo e psicoterapeuta.

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà in una delle stanze polifunzionali del centro di via Ilaria Alpi 6, con l’accompagnamento di un thè e momenti di confronto e relax volti all’approfondimento e allo scambio di tematiche riguardanti la crescita dei bambini e delle bambine. «Il sostegno ai caregiver – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è per noi un tema fondamentale, parte integrante dell’assistenza alle persone con difficoltà.

Gli incontri di “In cerchio con le famiglie” si svolgeranno il 20 e 27 e il 5, 13 e 18 aprile: prenotazioni tramite la mail lacasadelleabilita@cadiai.it, oppure al numero 3493818283.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno