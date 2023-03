Crevalcore in collegamento con la rompighiaccio Laura Bassi e il team scientifico

Martedì sera 28 febbraio scorso, il Consiglio Comunale ha partecipato ad uno straordinario collegamento con la rompighiaccio Laura Bassi e la spedizione scientifica che l’ha guidata.

Di ritorno dalla 38° spedizione italiana in Antartide, in rotta verso la Nuova Zelanda, la rompighiaccio è reduce da uno storico record raggiungendo il punto più a Sud mai toccato da una nave.

In questa occasione davvero epocale, il Consiglio Comunale si è collegato con il rompighiaccio del cui team scientifico fanno parte due cittadini crevalcoresi, Stefano Ferriani e Andrea Gallerani che hanno così potuto illustrare la propria attività scientifica e descrivere come si svolge la vita a bordo della rompighiaccio.

Emozionante anche il contributo di Andrea Zucchelli che ha ricordato l’impresa di Mario, suo padre, fondatore dell’omonima base situata sulla Baia di Terra Nova che è stata il punto di appoggio della spedizione.

Tra i presenti in Sala del Consiglio anche Marta Ferriani che ha salutato, a sorpresa, il papà Stefano in diretta, dando luogo ad un momento molto intenso e nello stesso tempo divertente.

“Il collegamento – afferma il sindaco Marco Martelli – è stato un bel momento per tutti i partecipanti, sia per quelli sulla terraferma sia per quelli in mare. Purtroppo l’esperienza non ha potuto essere condivisa da tutta la cittadinanza a causa di un problema tecnico nello streaming ma l’Amministrazione comunale è intenzionata a celebrare con la dovuta attenzione, e allargando la partecipazione a quanti desidereranno festeggiare, questa storica conquista della scienza raggiunta anche grazie al prezioso contributo di nostri concittadini crevalcoresi presenti e passati che hanno saputo coltivare il sogno dell’Antartide.”

Ufficio Comunicazione Comune Crevalcore